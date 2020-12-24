Перелом кісток черепа і крововилив: водій автомобіля збив на переході неповнолітню

Сімнадцятирічну дівчину госпіталізували в нейрохірургічне відділення в результаті дорожньо-транспортної пригоди. У потерпілої медики констатували відкриту черепно-мозкову травму, крововилив, перелом кісток основ черепа.

Аварія трапилася 23 грудня близько 17:20 в смт.Дружба на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече.

За попередніми даними, водій автомобіля RENAULT MEGANE збив неповнолітню, яка пересікала проїжджу частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу.

У кермувальника відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Він відповідатиме перед законом згідно статті 286 частина 2 ККУ.