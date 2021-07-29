Переламані ноги, постраждали внутрішні органи: відомо про стан юнака з Тернопільщини, котрий травмувався на будові у Польщі

Почувається краще, прийшов до тями, йде на поправку.

Мама заробітчанина Лариса Смірнова розповіла журналістам “Файного міста” про нинішній стан свого сина Івана Смірнова – жителя з села Снігурівка Лановецького району. Також жінка висловила свою вдячність усім, хто відгукнувся на її клич про допомогу.

Лариса Смірнова каже, інформацію про сина, як і раніше, отримує від родичів та знайомих. Адже Іван досі перебуває в одній із лікарень Польщі. Остання звістка, яку отримала жінка з-за кордону, була радісною, на скільки це можливо. Її син прийшов до тями та йде на поправку. Вже не в реанімації.

Як розповіли пані Ларисі родичі, 19-річний Іван Смірнов зараз перебуває у реабілітаційному відділенні. Він у свідомості, розмовляє, все розуміє і може говорити.

В подальшому на молодика чекає транспортування до України. Про дати говорити поки зарано. Травми, отримані в результаті падіння з висоти, важкі. Тому потрібно, аби пройшов ще деякий час.

Сьогодні мама молодика радіє тому, що її син залишився живим, та вдячна кожному за допомогу. Зазначає, на цей момент коштів на лікування вистачає. Окрім всього, з лікуванням значною мірою допомагає польський роботодавець. Після трагедії, що сталася на будові, він не залишив українця на одинці з бідою і всіляко ним опікується на місці.

Якщо й буде згодом потрібна допомога, то лише для транспортування жителя Тернопільщини додому. Поки що ж, збір коштів тимчасово припинено.

Нагадаємо, нещастя з 19-річним Іваном Смірновим трапилося вранці 8 липня. Молодик не втримавшись, упав з риштування. В результаті падіння молодий чоловік отримав важкі травми – перелом тазу, ніг, постраждали внутрішні органи.