З переломом обох ніг, закритою черепно-мозковою травмою, струсом та тупою травмою органів грудної клітки до Борщівської райлікарні госпіталізували чоловіка, 1991 року народження.

Травми він отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 10 вересня в селі Королівка Борщівського району.

Там не розминулися автомобіль ВАЗ-212300 та мотоцикл “МТ-10”. За попередніми даними, водій автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху.

Потерпілий керував двоколісником. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.