Масштабні навчання із залученням спецзасобів та рятувальних служб відбулися в Тернопільському професійному коледжі з підвищеною військовою та фізичною підготовкою у Збаражі.

Евакуація людей, розблокування приміщень, у яких залишились курсанти, перекритий рух транспорту — усі ці заходи застосовували під час гасіння умовної пожежі, йдеться в сюжеті TV-4.

Навчання провели у зв’язку з трагічними подіями в Одесі, з метою виконання розпорядження кабінету Міністрів України провести детальну та всебічну перевірку стану протипожежної і техногенної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей.