Перекрило тротуар і впало у фонтан: у центрі Тернополя вітер повалив велике дерево. ФОТО

У центральній частині Тернополя, неподалік монументу Соломії Крушельницької та ЦУМу, впало величезне дерево.

Про випадок повідомляють Тернополяни. Як видно з фото, стовбур перекрив пішохідну доріжку, а частина крони опинилася у фонтані.

Це не єдина прикрість, яку накоїла негода. Так, сьогодні через сильний вітер великі гілки з дерев впали на проїжджу частину на дорозі М-30 Стрий — Ізварине. Щоб уникнути ДТП, поліцейські Христина Михайлишин та Олексій Янголенко самостійно розчистили проїжджу частину та відновили рух транспорту. До прибирання долучилися й небайдужі громадяни. Про це повідомили у патрульній поліції області.