Перехожі самотужки затримали грабіжника

27/02/2019 Розмір тексту:

Мешканка району потерпіла від рук грабіжника. Затримати зловмисника допомогли небайдужі перехожі.

Повідомлення про протиправний вчинок надійшло до працівників Бережанського відділу поліції 26 лютого від жительки села Куряни. Жінка повідомила, що стала жертвою грабунку на зупинці громадського транспорту, однак грабіжнику втекти не вдалося, повідомляють у поліції.

Виїздом на місце події, працівники слідчо-оперативної групи встановили, що протиправне вчинив 45-річний житель райцентру. Чоловік в минулому вже притягувався до відповідальності за крадіжки, а крадені кошти витрачав на наркотики. Цього разу спокусився на чужий гаманець.

Злодій стояв поряд, а коли жінка витягла портмоне з сумки аби приготувати гроші на проїзд, він силою вирвав його з рук та почав втікати. Грабіжника допомогли спіймати перехожі, які стали свідками нападу. Люди тримали зловмисника до приїзду поліції.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно статті 186 Кримінального кодексу України. За вказаний вчинок порушнику загрожує до чотирьох років позбавлення волі.