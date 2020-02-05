Прокуратурою Тернопільської області скеровано до Заліщицького районного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно жителя Чернівеччини, який, 30 квітня 2015 року п’яним вчинив ДТП зі смертельними наслідками, а потім переховувався від слідства.

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що громадянин К, керуючи автомобілем RENAULT Kangoо, на вулиці С.Бандери м. Заліщики виїхав на зустрічну смугу, на якій зіткнувся з автомобілем CHEVROLET Niva-21230, що рухався у зустрічному напрямку, внаслідок чого пасажир CHEVROLET загинув.

Ще у серпні 2015р. винуватцю ДТП повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України, та у зв’язку з переховуванням від слідства, його оголошено у розшук.

На початку січня 2020 року підозрюваний був затриманий працівниками поліції в аеропорту м. Бориспіль та доставлений до Чортківського ІТТ. За клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Розслідування завершено.