27-29 серпня у Тернополі проходитимуть етапи чемпіонату світу з водно-моторного спорту «HYDRO GP Ternopil» у класах F-500 WC, F-250 WC «Massimo Rossi Memorial»та F-125 WC.

27 серпня відбудеться розміщення та реєстрація учасників, технічна перевірка моторних човнів і тренування, а самі змагання розпочнуться 28 серпня на Тернопільському ставі.

«У Тернопіль цьогоріч приїдуть учасники з 15-ти країн світу, зокрема з Німеччини, Австрії, Словаччини, Естонії, Болгарії, Латвії, Італії, Угорщини, Польщі, США, Швеції та інших країн, – наголосив міський голова Сергій Надал. – В рамках змагань у місті буде встановлена зірка чемпіона світу 2019 року, представника Італії Клаудіо Фанзіні».

Додамо, відповідно до програми змагань з водно-моторного спорту, у Тернополі 27-28 серпня відбудуться також перегони на Кубок Європи з водно-моторного спорту у класах човнів-глісерів RN 2000 («CUP of European countries in super inboat Hydroplane – RN 2000 PRISE MEASURE OF THE TERNOPIL»).

Етапи чемпіонату світу з водно-моторного спорту «HYDRO GP Ternopil»

Програма змагань

П’ятниця, 27 серпня

08.00 год. Розміщення учасників 11.00 – 20.00 год. Реєстрація учасників, вільні тренування F-125, F-250, F-500 12.30 – 12.45 год. О.О.Д. інструктаж 13.00 – 14.00 год. Офіційні тренування RN 2000 14.30 – 14.45 год. Перший заїзд RN 2000 18.15 – 18.30 год. Другий заїзд RN 2000

Субота, 28 серпня

07.30 – 08.00 год Реєстрація головної суддівської колегії, технічна перевірка 08.00 – 08.15 Брифінг пілотів 08.15 – 09.00 Вільні тренування F-125 09.00 – 09.45 Вільні тренування F-250 09.45 – 10.45 Вільні тренування F-500 10.45 – 11.45 Кваліфікаційні заїзди F-125 11.45 – 12.45 Кваліфікаційні заїзди F-250 12.45 – 13.45 Кваліфікаційні заїзди F-500 13.45 – 15.00 Перерва 15.00 – 15.30 Змагальні заїзди F-125 (1 коло) 15.30 – 16.00 Змагальні заїзди F-250 (1 коло) 16.00 – 16.30 Змагальні заїзди F-500 (1 коло) 16.00 – 16.30 Офіційні тренування RN 2000 17.15 – 17.30 Третій заїзд RN 2000 19.00 Закриття стартово-технічної зони 20.00 Церемонія нагородження (головна сцена)

Неділя, 29 серпня