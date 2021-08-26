27-29 серпня у Тернополі проходитимуть етапи чемпіонату світу з водно-моторного спорту «HYDRO GP Ternopil» у класах F-500 WC, F-250 WC «Massimo Rossi Memorial»та F-125 WC.
27 серпня відбудеться розміщення та реєстрація учасників, технічна перевірка моторних човнів і тренування, а самі змагання розпочнуться 28 серпня на Тернопільському ставі.
«У Тернопіль цьогоріч приїдуть учасники з 15-ти країн світу, зокрема з Німеччини, Австрії, Словаччини, Естонії, Болгарії, Латвії, Італії, Угорщини, Польщі, США, Швеції та інших країн, – наголосив міський голова Сергій Надал. – В рамках змагань у місті буде встановлена зірка чемпіона світу 2019 року, представника Італії Клаудіо Фанзіні».
Додамо, відповідно до програми змагань з водно-моторного спорту, у Тернополі 27-28 серпня відбудуться також перегони на Кубок Європи з водно-моторного спорту у класах човнів-глісерів RN 2000 («CUP of European countries in super inboat Hydroplane – RN 2000 PRISE MEASURE OF THE TERNOPIL»).
Етапи чемпіонату світу з водно-моторного спорту «HYDRO GP Ternopil»
Програма змагань
П’ятниця, 27 серпня
|08.00 год.
|Розміщення учасників
|11.00 – 20.00 год.
|Реєстрація учасників, вільні тренування F-125, F-250, F-500
|12.30 – 12.45 год.
|О.О.Д. інструктаж
|13.00 – 14.00 год.
|Офіційні тренування RN 2000
|14.30 – 14.45 год.
|Перший заїзд RN 2000
|18.15 – 18.30 год.
|Другий заїзд RN 2000
Субота, 28 серпня
|07.30 – 08.00 год
|Реєстрація головної суддівської колегії, технічна перевірка
|08.00 – 08.15
|Брифінг пілотів
|08.15 – 09.00
|Вільні тренування F-125
|09.00 – 09.45
|Вільні тренування F-250
|09.45 – 10.45
|Вільні тренування F-500
|10.45 – 11.45
|Кваліфікаційні заїзди F-125
|11.45 – 12.45
|Кваліфікаційні заїзди F-250
|12.45 – 13.45
|Кваліфікаційні заїзди F-500
|13.45 – 15.00
|Перерва
|15.00 – 15.30
|Змагальні заїзди F-125 (1 коло)
|15.30 – 16.00
|Змагальні заїзди F-250 (1 коло)
|16.00 – 16.30
|Змагальні заїзди F-500 (1 коло)
|16.00 – 16.30
|Офіційні тренування RN 2000
|17.15 – 17.30
|Третій заїзд RN 2000
|19.00
|Закриття стартово-технічної зони
|20.00
|Церемонія нагородження (головна сцена)
Неділя, 29 серпня
|08.15 – 08.30 год.
|Брифінг пілотів
|08.30 – 09.30 год.
|Вільні тренування F 125
|09.30 – 10.30 год.
|Вільні тренування F 250
|10.30 – 11.30 год.
|Вільні тренування F 500
|11.30 – 12.00 год.
|Змагальні заїзди F-125 (2 коло)
|12.00 – 12.30 год.
|Змагальні заїзди F-250 (2 коло)
|12.30 – 13.00 год.
|Змагальні заїзди F-500 (2 коло)
|13.00 – 14.00 год.
|Перерва
|14.00 – 14.30 год.
|Змагальні заїзди F-125 (3 коло)
|14.30 – 15.00 год.
|Змагальні заїзди F-250 (3 коло)
|15.00 – 15.30 год.
|Змагальні заїзди F-500 (3 коло)
|18.30 год.
|Церемонія нагородження (головна сцена)
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