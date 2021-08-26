27-29 серпня у Тернополі проходитимуть етапи чемпіонату світу з водно-моторного спорту «HYDRO GP Ternopil»   у класах F-500 WC, F-250 WC «Massimo Rossi Memorial»та F-125 WC.

27 серпня відбудеться розміщення та реєстрація учасників, технічна перевірка моторних човнів і тренування, а самі змагання розпочнуться 28 серпня на Тернопільському ставі.

«У Тернопіль цьогоріч приїдуть учасники з 15-ти країн світу, зокрема з Німеччини, Австрії, Словаччини, Естонії, Болгарії, Латвії, Італії, Угорщини, Польщі, США, Швеції та інших країн, – наголосив міський голова Сергій Надал. – В рамках змагань у місті буде встановлена зірка чемпіона світу 2019 року, представника Італії Клаудіо Фанзіні».

Додамо, відповідно до програми змагань з водно-моторного спорту, у Тернополі  27-28 серпня відбудуться також перегони на Кубок Європи з водно-моторного спорту у класах човнів-глісерів RN 2000 («CUP of European countries in super inboat Hydroplane – RN 2000 PRISE MEASURE OF THE TERNOPIL»).

Етапи чемпіонату світу з водно-моторного спорту «HYDRO GP Ternopil»

Програма змагань

П’ятниця, 27 серпня

08.00 год.Розміщення учасників
11.00 – 20.00 год.Реєстрація учасників, вільні тренування F-125, F-250, F-500
12.30 – 12.45 год.О.О.Д. інструктаж
13.00 – 14.00 год.Офіційні тренування RN 2000
14.30 – 14.45 год.Перший заїзд RN 2000
18.15 – 18.30 год.Другий заїзд  RN 2000

Субота, 28 серпня

07.30 – 08.00 годРеєстрація головної суддівської колегії, технічна перевірка
08.00 – 08.15Брифінг пілотів
08.15 – 09.00Вільні тренування F-125
09.00 – 09.45Вільні тренування F-250
09.45 – 10.45Вільні тренування F-500
10.45 – 11.45Кваліфікаційні заїзди F-125
11.45 – 12.45Кваліфікаційні заїзди F-250
12.45 – 13.45Кваліфікаційні заїзди F-500
13.45 – 15.00Перерва
15.00 – 15.30Змагальні заїзди F-125 (1 коло)
15.30 – 16.00Змагальні заїзди F-250 (1 коло)
16.00 – 16.30Змагальні заїзди F-500 (1 коло)
16.00 – 16.30Офіційні тренування RN 2000
17.15 – 17.30Третій заїзд RN 2000
19.00Закриття стартово-технічної зони
20.00Церемонія нагородження (головна сцена)

Неділя, 29 серпня

08.15 – 08.30 год.Брифінг пілотів
08.30 – 09.30 год.Вільні тренування F 125
09.30 – 10.30 год.Вільні тренування F 250
10.30 – 11.30 год.Вільні тренування F 500
11.30 – 12.00 год.Змагальні заїзди F-125 (2 коло)
12.00 – 12.30 год.Змагальні заїзди F-250 (2 коло)
12.30 – 13.00 год.Змагальні заїзди F-500 (2 коло)
13.00 – 14.00 год.Перерва
14.00 – 14.30 год.Змагальні заїзди F-125 (3 коло)
14.30 – 15.00 год.Змагальні заїзди F-250 (3 коло)
15.00 – 15.30 год.Змагальні заїзди F-500 (3 коло)
18.30 год.Церемонія нагородження (головна сцена)