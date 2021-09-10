Переганяв через річку худобу: на Тернопільщині втопився чоловік

До співробітників Бережанського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в річці у селі Бишки втопився 44-річний місцевий житель.

Виїхавши на місце події, поліцейські слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили.

За попередніми даними, загиблий переганяв через річку худобу, ймовірно, послизнувся і впав. Тіло чоловіка направлено на експертизу для встановлення причини смерті.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”.