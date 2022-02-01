Передчасно помер староста Великомлинівецького старостинського округу Олександра Сергійовича Галевича.

Про це повідомляють на сторінці Кременецької громади у Фейсбуці.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті старости Великомлинівецького старостинського округу Олександра Сергійовича Галевича.

Непоправне горе прийшло у вашу сім’ю і важко знайти слова втіхи, коли відходять у Вічність найрідніші люди.

У цей скорботний час просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійного прийняти у Царство Небесне. Нехай земля йому буде пухом.

Вічна пам’ять…”, – ідеться у дописі.