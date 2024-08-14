“Передали нашим захисникам на передову РЕБ та антидронову рушницю, які виготовили тернопільські спеціалісти”, – Сергій Надал

Обладнання, яке отримали наші захисники, було виготовлено в Тернополі в рамках Конкурсу інноваційних проектів у сфері національної безпеки, який проводився Тернопільською міською радою. Переможці отримали грошові сертифікати на розробку інноваційного обладнання для наших військових.

12 серпня передали нашим захисникам установки радіоелектронної боротьби (РЕБ) та антидронову рушницю по Конкурсу інноваційних проектів. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, РЕБ та антидронову рушницю виготовили тернопільські спеціалісти.

«Засоби радіоелектронної боротьби – це те, що захищає життя наших воїнів. Ці засоби виготовили наші тернопільські спеціалісти в рамках муніципальної програми. Наші майстри мають золоті руки. Дякую за їх працю. Нехай ця техніка допомагає та захищає наших Героїв», – заявив Сергій Надал.

За результатами реалізації проєктів наші захисники на передовій отримають 64 одиниці інноваційної продукції у сфері національної безпеки.

Це не перша партія засобів РЕБ та антидронових рушниць, які виробили у Тернополі. 01 серпня, мерія вже передали нашим морпіхам установки радіоелектронної боротьби (РЕБ) та антидронову рушницю. Також мерія передала засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ) нашим тернопільським Героям-захисникам з з 16 окремого стрілецького батальйону. Тоді ж міська рада передала РЕБ нашим Героям-захисникам з 55-го батальйону.