Передали чергову партію fpv-дронів та розвідувальних квадрокоптерів Маvic у військову частину, де служить багато тернополян. Вони сьогодні на передовій героїчно тримають оборону. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, дрони закупили на замовлення військової частини.

«Чергова партія дронів від Тернополя відправляється на передову. Сьогодні ми передаємо fpv-дрони та розвідувальні квадрокоптери Маvic. Вони були придбані на замовлення військової частини, де служать багато тернополян. Вони успішно використовують дрони для знищення московських окупантів. Нехай Господь береже наших Героїв та наближає перемогу. Слава Україні!», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

10 липня на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про безоплатну передачу на баланс чотирьом тернопільським військовим квадрокоптери, тепловізори та камеру.

9 липня мерія передала для наших Героїв-захисників з 105 бригади територіальної оборони 1700 комплектів літньої форми. Військова форма пошита за сучасними технологіями та відповідає всім стандартам.

Нещодавно Тернопільська міська рада оголосила закупівлю для придбання комплектів військової форми на понад 3,5 мільйони гривень. Загалом заплановано придбати 2100 комплектів. Також мерія оголосила нову процедуру закупівлі для придбання сучасного розвідувального обладнання для наших Героїв-захисників. Йдеться про ще три тепловізійні приціли iRay Tube TH50 V2.