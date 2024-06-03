3 червня передав від Тернопільської міської ради 18 розвіддронів та спецкомплекси.

Спеціальну техніку прийняли волонтерка Христина Феціца. Вона передасть бійцям Сил Спеціальних операцій тринадцять Мавік 3, п’ять Мавік 3Т та 5 спеціальних антенних комплексів, які посилюють дальність польотів наших дронів. Вони летять довше, на більшу відстань. Про це заявив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, Тернопіль продовжує відправляти на передову дрони та іншу військову техніку та обладнання.

«Тернопіль продовжує допомагати нашим мужнім захисникам та захисницям. Незважаючи на складні часи для міста та бюджету, кожного тижня купуються та передаються на передову квадрокоптери, інша техніка та обладнання. Зараз 18 «бойових пташок», це розвідувальні мавіки полетять на передову. Вони допоможуть нашим воїнам ефективніше нищити ворога та берегти життя нашим Героям. Дякую усім платникам податків. Дякую нашим волонтерам, які допомагають доставляти вантажі у найгарячіші точки фронту. Дякую всім, хто наближає нашу спільну Перемогу», – заявив Сергій Надал.

Також Сергій Надал зауважив, що на днях нашим бійцям з 72-ї окремої механізованої бригади два квадрокоптера Mavic 3 Pro.

Нагадаємо

21 травня мерія передала для наших Героїв-захисників з 14-ої окремої механізованої бригади ще партію квадрокоптерів Mavic. Це один DJI Mavic 3T та два DJI Mavic 3. Загалом, з початку року на фронт для захисників Тернопільська міська рада закупила та передала 1250 FPV дронів, шість комплектів FPV дронів «Мольфар», 30 дронів iFlight XL10V6 (всього 1286 шт на загальну суму 18, 3 млн грн). Також передано 128 квадрокоптерів ( Mavic 3T, Mavic 3, Mavic Enterprise тощо) на суму понад 12, 7 млн грн.