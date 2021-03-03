У четвер на Тернопільщину повернеться приємне весняне тепло. Стовпчики термометрів місцями підвищуватимуться до 14 градусів вище нуля. По всій території регіону обійдеться без опадів.

Погодні умови цими днями у нашому краї зумовлюватиме антициклон Жаклін. Він і сприятиме підвищенню температурних показників.

“Антициклон Жаклін й буде розганяти вологі хмари. Тому 4 березня опадів не очікується. І додатковим бонусом від Жаклін — тепла погода, вдень до +7+14 градусів. Вітер, правда, трохи показуватиме характер, буде поривчастим, але ж скоро піде вал зелених листочків — хто б не хвилювався у присутності красуні-весни. Але у п‘ятницю прийдуть опади, а в суботу-неділю похолодає”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, потепління на Тернопільщині буде короткочасним. Уже вихідними знову доведеться кутатися у теплий одяг. Метеорологи кажуть, що такі перепади властиві ранній весні. Більш стабільного тепла радять чекати у другій декаді березня.