Клуб інформаційних технологій для підлітків започаткували у благодійному фонді “Карітас”. Хлопці та дівчата освоюють там ази комп’ютерної грамотності, а також вчаться програмуванню.

Працює з дітьми-підлітками над освоєнням комп’ютерної грамотності Володимир Коваль. Він проводить заняття раз на тиждень.

“Є безліч можливостей використання інформаційних технологій — від самостійного складання програм, створення своїх сторінок у просторі Internet, дистанційного навчання до занурення у світ найкращих музейних колекцій, бібліотек, створення неймовірних презентацій та подорожей у будь-який куточок світу.

Радіємо, що спільними зусиллями ми відкриємо дітям та підліткам ще більші можливості для розвитку. На сьогоднішній день комп’ютерні технології стали невід’ємною частиною у житті кожної людини. Залежно від мети застосування, вони можуть приносити як користь, так і шкоду. З одного боку – постійно росте число людей, які з головою поринають у світ комп’ютерних ігор, з іншого – це фантастичні можливості для розвитку”.

Комп’ютерні курси організували завдяки синергії небайдужих людей та організацій. Благодійники облаштували комп’ютерний клас, а також встановили необхідне програмне забезпечення.