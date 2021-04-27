У Тернополі перевірять на дотримання карантину ринки та магазини. Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом. Мобільні групи відстежуватимуть дотримання маскового режиму та соціальних дистанцій.

У складі мобільних груп працюють поліціянти, муніципальні інспектори, представники Нацгвардії та органів місцевого самоврядування. У разі порушень до відповідальності притягуватимуть на місці.

“Хочу наголосити і попросити управління муніципальної інспекції, держпродспоживслужби щодо перевірок у торгово-розважальних закладах. На входах має проводитися температурних скриніг, як мінімум, один працівник має бути на вході. З сьогоднішнього дня нами буде проведено розмови з керівниками цих закладів. Із завтрашнього дня будемо перевіряти дотримання цих пропозицій. Місцева влада не закриває ці об’єкти, дає можливість працювати, у той же час є факти недотримання вимог, які були встановлені ще раніше”, – зазначив начальник міського відділу поліції Сергій Осадца.

Епідеміологи наголошують, найбільший ризик заразитися коронавірусом у людних приміщеннях з поганою вентиляцією. Відтак керівників торгових закладів просять подбати про виконання санітарно-епідемічних правил.