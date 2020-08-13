На чергове засідання зберуться депутати Тернопільської міської ради 21 серпня. Сесія пройде в залі Українського дому.

Різноманітні питання життєдіяльності міста депутати востаннє розглядали 26 червня, а 3 серпня відбулася позачергова сесія, на якій обговорювали внесення Тернополя до «червоної» карантинної зони.

Цього разу на сесії розглядатимуть не тільки актуальні питання життєдіяльності, а й ті, які пов’язані зі святкуванням Дня міста. Так, в орієнтовному порядку денному є проект рішення «Про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради». На серпневій сесії традиційно також розглядають питання про призначення іменних стипендій кращим школярам та премій науковцям.

Заплановано винести на обговорення проект рішення «Про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за перше півріччя 2020 року». За даними фінансового управління у першому півріччі цього року до бюджету Тернопільської міської територіальної громади надійшли кошти у сумі мільярд 68,5 мільйонів гривень. А видатки бюджету становлять мільярд 50,5 мільйонів.

В орієнтовному порядку денному є також питання про внесення змін до Програми підтримки сім’ї та розвитку молодіжної політики Тернопільської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки, про надання дозволу на відчуження майна комунальної власності, про надання дозволу на списання майна комунальної власності, про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Тернопільської міської територіальної громади та десятки «земельних» питань.

Ольга Трач