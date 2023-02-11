Снігопади передбачають на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, цими днями погоду в регіоні визначатиме проходження атмосферного фронту. Відтак ймовірність опадів залишатиметься високою.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, в області буде похмуро. Вночі випадатиме мокрий сніг, можливі хуртовини та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

«Сніг, мокрий сніг і навіть дощ будуть у неділю в Україні. Атмосферні фронти пройдуть під ручку з опадами всією нашою територією, починаючи з найближчої ночі до завтрашнього вечора. Тобто, сніг та мокрий сніг спочатку з‘являться в західних областях, потім посунуться на центр. Вітер в Україні буде північним, північно-західним, помірним, часто рвучким, а часом можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря у більшості областей вночі 0-5 градусів морозу, вдень – відлига. Погода – мінлива, вітряна і волога. Але не холодно. Така синоптична ситуація триватиме до Стрітення, та й потім: вночі трохи підмерзатиме, вдень буде відносно тепло. Періодичні опади, рвучкий вітер. Все, як напередодні ранньої весни», – каже синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступний тиждень на Тернопільщині буде теплішим. Втім, не обійдеться без опадів: в основному спостерігатиметься мокрий сніг з дощем.