Для забезпечення максимальної безпеки всіх учасників дорожнього руху, у Тернополі поблизу пішохідних переходів влаштовують розмічальні дорожні вставки.

Зокрема, такі вставки уже облаштовані на вулиці Лесі Українки (поворот на вулицю Довженка), на проспекті Злуки (біля кільця), а незабаром їх облаштують у центрі поблизу ЦУМу.

Як пояснюють в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, за допомогою розмічальних дорожніх вставок у водія покращується зорове орієнтування на проїжджій частині та розпізнавання об’єкта у темну пору доби шляхом відбиття світлових променів, що випромінюються зовнішнім джерелом світла.

Вставки можуть застосовуватися самостійно або в поєднанні з іншими засобами організації дорожнього руху.