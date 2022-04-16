Перебір: тепер забирати автомобілі будуть не у всіх п’яних водіїв

Відтепер далеко не всі авто, вилучені за нетверезе кермування, забиратимуть. У військових вже перебір із такими авто.

Про це на брифінгу ради оборони області розповів очільник обласної Нацполіції Олександр Богомол, передає ТМЦ.Інфо.

За його словами, така велика кількість виявлених правопорушень саме через алкоголь за кермом, пов’язана зовсім не з тим, що пити почали частіше. Просто виявляти факти стало легше.

«Різниця між кількістю [авто, вилучених] за 130 статтею полягає в тому, що тепер у нас працюють блокпости, – пояснює Олександр Богомол. – Практично на кожному з них людей перевіряють. Якщо їде нетвереза людина, по ній одразу ж це помітно – запах. Раніше для того, щоб зупинити транспортний засіб, працівнику поліції треба було побачити, що водій вчиняє певне адмінправопорушення – порушує ПДР – і лише тоді виявляли нетверезих водіїв».

Тепер же кількість таких випадків збільшилася в рази, а кількість [вилучених] транспортних засобів в області вже така, що їх ніде зберігати, стверджує очільник обласної поліції.

«Тому ухвалили рішення: за порушення 130 статті транспортний засіб вилучають. Якщо впродовж 3 діб військовим це авто не потрібне, бо армія, Збройні сили вже наситилися транспортними засобами, його повертають власнику. Людина при цьому несе адмінвідповідальність, матеріал потрапляє в суд. Штраф спершу становить 17 тис. грн, наступний – 34 тис. грн і далі. А ще порушника на рік позбавляють права користуватися посвідченням водія», – пояснив Олександр Богомол.