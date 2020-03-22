Одноразову грошову допомогу у розмірі тисячі гривень виплатять у квітні пенсіонерам, які отримуть до пʼяти тисяч гривень.

Про це повідомив начальник головного управління Пенсійного фонду України в області Ігор Москалик. Такі виплати також передбачені соціальним пенсіонерам та особам з інвалідністю.

Одноразові грошові допомоги передбачені програмою підтримки пенсіонерів і людей з інвалідністю. Втім, заплановану на березень індексацію обіцяють провести аж у травні. «З 1 квітня людям пенсійного віку, розмір пенсій яких становить менше 5 тисяч гривень, соціальним пенсіонерам та особам з інвалідністю передбачена одноразова грошова допомога в розмірі 1 тисячі гривень. Ці виплати будуть нараховані автоматично і не потребують додаткових звернень громадян. Щодо індексації усіх пенсії, то її заплановано провести з травня».

Додамо, в умовах карантину у Пенсійному фонді області працюють сервісні центри для невідкладних питань. Втім, жителям краю радять надавати перевагу онлайн-консультаціям, або ж телефонним дзвінкам.

Софія Романська