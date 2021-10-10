Жителі області поважного віку можуть отримати щеплення від COVID-19 під час отримання пенсії. Для цього у 12 відділеннях «Укрпошти» розгорнули тимчасові пункти щеплень.

Виїзні мобільні бригади медиків працюють у Бережанах, Заліщиках, Зборові, Збаражі, Козовій, Монастириській, Підволочиську, Підгайцях, Шумську, Ланівцях, Борщеві і Тернополі.

– Ми розгорнули у дванадцяти відділеннях «Укрпошти» мобільні виїзні бригади, які проводять вакцинацію, – розповіла Ольга Ярмоленко, директорка департаменту охорони здоров’я ТОДА. – Листоноші подали перелік людей, які мають отримувати пенсію саме у цей період. До них телефонували і повідомляли про те, що під час отримання коштів можна буде провакцинуватися. 7 жовтня ми очікували 158 людей, а провакцинувалося 48 людей. 8 жовтня очікували 161 людину – це та кількість осіб до яких телефонували. Це дало результати: плюс 48 людей категорії 65 років і більше зробили щеплення від коронавірусу. Для людей, які в селах живуть, і де немає пошти наші мобільні бригади також приїжджають додому, де є люди 80 років і старші. Для цього треба повідомити сімейному лікарю, що є особа, яка виявила бажання вакцинуватися і мобільна бригада приїде додому до людини.