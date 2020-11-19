На Тернопільщині у власному будинку загинула пенсіонерка

З опіками обох рук, ноги та тіла до лікарні госпіталізували жительку села Ігровиця. Травми вісімдесятип’ятирічна жінка отримала у власному помешканні.

Причина ушкоджень, каже начальник Тернопільського відділення поліції Володимир Гарасимів, пожежа, яка виникла в результаті короткого замикання електропроводки. На момент нещастя в будинку був увімкнений телевізор та обігрівач.

Жінку у будинку знайшов родич. Він викликав швидку. Проте врятувати потерпілу медикам не вдалося. Вона померла в реанімаційному відділенні у лікарні.

Даний факт правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 270 частина 2 ККУ – Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвели до смерті.