Можливість отримати допомогу від міжнародної організації обернулася втратою коштів для жительки обласного центру.

В телеграм-каналі 62-річна пенсіонерка побачила інформацію про виплати допомоги від ООН. У повідомленні пропонували перейти за посиланням, заповнити персональні дані та дані банківських карток для отримання коштів від міжнародної організації.

Жінка виконала всі вказівки, сподіваючись отримати гроші. Натомість перейшла на фішинговий сайт і втратила свої. Лише згодом жертва помітила, що з її банківської картки зникли 3 тисячі гривень. Довелося звертатися в поліцію.

У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини правопорушення та особу зловмисника.

Працівники поліції застерігають: не відкривайте жодні невідомі посилання в месенджерах, соціальних мережах та SMS. Не вірте оголошенням та повідомленням, які обіцяють якісь виплати. Інформацію про програми підтримки від держави завжди публікують офіційні джерела. Також відповідні сповіщення з’являються в «Дії».

Не вводьте на сторонніх сайтах дані своєї картки. Така заявка оформлюється через застосунок «Дія». Завжди перевіряйте інформацію отриману з SMS. П’ять хвилин, які ви витратите, поґуґливши або зателефонувавши в банк, можуть зберегти гроші та нерви.

Попередьте своїх батьків, дідусів і бабусь про такі шахрайства та наголосіть на правилах безпеки у подібних аферах.