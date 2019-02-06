Пенсіонерка з Тернополя перерахувала гроші шахраєві, котрий представився її онуком

06/02/2019 0
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Майже дві тисячі гривень перерахувала жителька обласного центру невідомому чоловікові. За словами потерпілої повіривши додзвонювачу, вона стала жертвою аферистів.

Як вдалося встановити правоохоронцям, до жительки Тернополя зателефонував невідомий, в голосі якого жінка впізнала внука. Шахрай розповів, що йому необхідна готівка в розмірі 1800 гривень. Він попросив пенсіонеркуперекати кошти на вказаний ним мобільний рахунок. Потерпіла одразу погодилася та за декілька хвилин здійснила тразакцію. Вже згодом коли вона зв’язалася з родичем, то зрозуміла, що її ошукали. За допомогою звернулася до поліцейських.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ.

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