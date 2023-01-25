Пенсіонерка з Тернопільщини три роки незаконно отримувала субсидію: їй “світить” три роки тюрми

Мешканка одного із районів Тернопільщини впродовж трьох років незаконно отримувала субсидію на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Як встановили поліцейські, фігурантка з метою отримання соціальної допомоги регулярно подавала до органу праці та соціального захисту населення заяви, в які вносила недостовірні відомості про свої доходи. У результаті чого жінка шляхом обману заволоділа бюджетними коштами на загальну суму понад 50 тисяч гривень.

Факт шахрайства викрили поліцейські. Правопорушниця визнала свою провину та відшкодувала завдані державі збитки.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.