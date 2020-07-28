Довірливість жительки Бучацького району обійшлася їй в 35 000 гривень, які вона переказала шахрайці за спасіння своєї доньки від кримінальної відповідальності.

«Родич в поліції» одне з найпопулярніших видів злочинів, пов’язаних з привласненням коштів шляхом обману. Люди віддають всі грошові кошти та цінності, аби їх рідні «уникнули» криміналу.

Від такого роду афери потерпіла й жителька одного із місцевих сіл 1953 року народження, розповіли у поліції. До пенсіонерки зателефонувала невідома, яка представилася співробітником поліції. Шахрайка повідомила, що донька жінки, вчинила дорожньо-транспортну пригоду за що їй загрожує кримінал. Краянка повірила, адже додзвонювачка володіла інформацією про те, що родичка відправилася з чоловіком в сусідню країну по справах. Окрім цього вона розповіла, що уникнути відповідальність можна, але за це потрібно заплатити.

Шахрайка майстерно маніпулювала й постійно спілкувалася з жінкою, не дозволяючи їй покласти слухавку. Вона настояла на тому, аби пенсіонерка відправилася в районний центр й за допомогою терміналу переказала кошти. Стурбована краянка попросила сусіда, аби він завіз її до Бучача, де вона за підказками пройдисвітки здійснила транзакцію, поповнивши невідомий рахунок на 35000 гривень.

Вже наступного дня жінка зрозуміла, що її ошукали, адже зв’язалася з донькою, яка спростувала дану інформацію.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.