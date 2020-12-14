«Родич в поліції» одне з найпопулярніших видів злочинів, пов’язаних з привласненням коштів шляхом обману. Люди віддають всі грошові кошти та цінності, аби їх рідні уникнули відповідальності за неіснуючі злочини.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Довірливість жительки Борщівського району 1944 року народження обійшлася їй майже в 33 500 гривень, які вона переказала аферистові за спасіння своєї доньки від кримінальної відповідальності. До пенсіонерки зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником поліції. Шахрай повідомив, що донька жінки, причетна до бійки за що їй загрожує кримінал. Жінка повірила, адже додзвонювач майстерно маніпулював й постійно тримав жінку на зв’язку. Він розповів, що уникнути відповідальність можна, але за це потрібно заплатити.

Пенсіонерка відправилася в центр Борщева й за допомогою терміналу переказала кошти в розмірі 33392 гривень. Вже пізніше жінка зрозуміла, що її ошукали, адже зв’язала з донькою, яка спростувала дану інформацію

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Запам’ятайте, якщо від вас вимагають гроші – це шахрай!

У разі якщо телефонує невідомий та просить грошей запитайте як його звати і в якому відділі поліції він працює, перепитайте прізвище та ім’я родича. Після цього шахраї зазвичай кидають слухавку.

Обов’язково зателефонуйте родичу. Якщо його телефон не відповідає чи відключений – не панікуйте! Зателефонуйте до відділу поліції й дізнайтеся, чи знаходиться там ваш родич.

Завжди перевіряйте отриману інформацію від незнайомців. Не поспішайте виконувати їх умови! Пам’ятайте працівники поліції не вимагають коштів від громадян.

Окрім цього, як би це дивно не звучало, але приблизно в половині випадків люди самі допомагають невідомим вчиняти протиправне. Краянам до вподоби писати в соціальних мережах про відпустки або відрядження, адже роблять все напоказ. Пам’ятайте, що злодії активні користувачі мережі – Інтернет та соціальних мереж та завдяки різним постам “ведуть” і стежать та черговою жертвою.