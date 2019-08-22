Без грошей залишилася 91-річна жителька Тернополя після візиту незнайомки.

Як встановили правоохоронці, пройдисвітка зустріла потерпілу на вулиці. Почала розповідати, що приїхала з Польщі і продає посуд. Попросила пенсіонерку залишити у неї товар на зберігання. Старенька погодилася і впустила незнайомку до квартири. В результаті лиходійка виманила у бабусі понад п’ять тисяч гривень, залишивши натомість сумку з різним кухонним посудом.

Про візит незнайомки бабуся розповіла доньці, яка і зателефонувала до правоохоронців. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.