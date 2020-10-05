Потерпіла від шахрайства 76-річна пенсіонерка з Тернополя.

До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою звернулася жителька обласного центру. Зі слів жінки, до неї приходила співробітниця банку, обміняла її 6700 американських доларів на нові купюри, проте ці гроші виявилися несправжніми.

З’ясувалося, невідома зловмисниця скориставшись довірою пенсіонерки, забрала в неї заощадження, переконуючи, що ці гроші перестають бути засобом платежу, а в обігу – нові купюри. Старенька повірила незнайомці, адже чула новини про те, що з обігу вилучають банкноти старого взірця, щоправда, не знала, що це стосується лише гривень, які введені у обіг до 2003 року.

Поліцейські звертаються до жителів краю бути вкрай обережними із такого роду «благодійниками», котрі приходять до вас додому із пропозиціями обміняти гроші. Найперше, не пускайте до помешкання незнайомців, хоч би що вони вам пропонували. Перш ніж «прийняти допомогу» від таких осіб, краще порадьтеся з родичами, сусідами чи іншими людьми, яким довіряєте.

© Офіційний сайт Національної поліції: https://tp.npu.gov.ua/news/shaxrajstvo/predstavivshis-praczivniczeyu-banku-zlovmisniczya-obminyala-majzhe-sim-tisyach-spravzhnix-dolariv-na-papirczi/