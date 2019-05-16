Від афери потерпіла й 89-річна тернополянка. Про подію повідомив онук, якого намагалася врятувати старенька.

За словами потерпілої на стаціонарний телефон зателефонував невідомий, який запевнив пенсіонерку, що її онук винуватиць ДТП й тепер йому загрожує кримінал. Аби уникнути відповідальності треба заплатити 20000 гривень. Жінка погодилася й вже через деякий час на її порозі стояв невідомий чоловіком, якому вона передала готівку. Через пів години ошукана старенька зв’язалася з онуком, який спростував інформацію, яку їй повідомили. За допомогою звернулися до правоохоронців.

За фактом шахрайства поліцейські відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ.