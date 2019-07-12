Жертвою двох шахрайок стало подружжя пенсіонерів із Кременецького району.

Зловмисниці пообіцяли стареньким зняти прокляття, яке нібито висить над їх родиною, і в результаті викрали з будинку гроші,повідомляють у поліції.

Лиходійки прийшли до потерпілих близько 15 години. В цей час чоловік порався по господарству, а його дружина відпочивала в будинку. Незнайомки зайшли до помешкання і почали переконувати господиню, що на її родину накладено страшні пороби і невдовзі з її внуком станеться біда. Щоб її відвернути, треба провести «ритуал очищення». Допоки одна зі зловмисниць розмовляла з жінкою, інша відволікала увагу чоловіка. Шахрайки так закрутили голову пенсіонерці, що вона незчулася, як віддала їм 6 тисяч гривень. Здійснивши задумане, лиходійки запевнили стареньких, що їх близьким нічого не загрожує та покинули будинок. Оговтавшись від візиту незнайомок, пенсіонери зателефонували до доньки і розповіли, що з ними трапилося. Зловмисницям на вигляд 30-40 років, середньої статури, пересувалися на автомобілі білого кольору.

Правоохоронці вживають оперативно-розшукових заходів щодо розкриття злочину.