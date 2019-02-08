Пенсіонерка віддала аферистам понад 16 тисяч гривень

08/02/2019 Розмір тексту:

16400 гривень віддала 79-річна пенсіонерка невідомим. З заявою про подію до правоохоронців Тернопільського відділу поліції звернувся сама потерпіла.

Як розповіла заявниця, повертаючись з церкви біля неї зупинився автомобіль. З нього вийшла жінка, а водій залишився в авто. Незнайомка підійшла до старенької та на ламаній українській з польським акцентом почала розмову. Вона розповіла нещасну історію про родича, який потрапив до лікарні.

Ввійшовши у довіру , аферистка попросила жительку обласного центру позичити їй кошти на термінову операцію товариша. Жінка запевнила , що кошти вони мають, але через те що вони задекларовані здійснювати розрахунок не в змозі.

Пенсіонерка повірила та погодилась передати готівку. Натомість нові знайомі залишать їй сумку з грішми. За коштами вони поїхали до помешкання старенької. Там жінка віддала свої заощадження: 500 американських доларів та 5400 гривень. Натомість незнайомці пообіцяли скоро повернутись з грішми та покинули квартиру.

Заявниця одразу все розповіла своєму чоловікові, який відкрив сумку й нічого цінного в ній не знайшов. Пенсіонерка зрозуміла, що її ошукати та одразу зателефонувала на лінію «102».

Відомості про подію внесені в Єдиний реєстр досудового розслідування відповідно до частини 1 статті 190 ККУ – «Шахрайство».