Понад двадцять тисяч гривень банківський шахрай видурив у 63-річної жительки Тернополя. Пенсіонерка, знявши кошти зі своїх двох банківських карток, перерахувала їх на рахунок, продиктований аферистом.

Як встановили поліцейські, до тернополянки на мобільний зателефонував незнайомець, який представився співробітником банку, та повідомив про те, що хтось намагається викрасти кошти з її картки. Відтак почав розпитувати, скільки банківських карток має жінка.

Незнайомець повідомив: гроші потрібно зняти з усіх карток та перекинути їх на резервний рахунок, аби убезпечити їх від крадіжки. Замість перевірити дану інформацію у фінустанові, тернополянка погодилася вирішити проблему в телефонному режимі.

Зробила все, як велів «працівник банку»: пішла до найближчого банкомату та перекинула кошти зі своєї кредитної картки на пенсійну. Відтак, знявши з картки 20 тисяч гривень, через термінал перерахувала їх на вказаний зловмисником рахунок.

Шахрай весь час тримав свою жертву на зв’язку, не давав часу на роздуми та квапив. Тернополянка зрозуміла, що її ошукали лише після того, як прийшла додому і розповіла усе доньці.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 ККУ. Тривають заходи щодо розкриття злочину.