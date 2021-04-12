Пенсіонерам радять зайвий раз не йти до крамниці і не їхати маршруткою

“Британський” та “південноафриканський” штами коронавірусу найважче переносять люди після 65 років.

Епідеміологи рекомендують їм ретельно дотримуватися карантину та по можливості не користуватися громадським транспортом і відмовитися від частих походів до магазинів.

Сьогодні на Тернопільщині зареєстрували 317 нових випадків COVID-19. Чоловік і жінка 65 та 66 років померли з підтвердженим діагнозом коронавірусу.

“Я б хотів наголосити на тому, що враховуючи наші попередні рекомендації, людям після 65 років варто обмежити своє перебування у громадському транспорті, в закритих приміщеннях магазинів. Поїздки та походи до магазинів варто звести до мінімуму, а по можливості відмовитися від них. Варто продовжити дію у цьому напрямку і просити торгові мережі встановити години переважного обслуговування людей пенсійного віку, щоб вони не стояли в чергах, щоб вони швиденько вирішували свої справи, проводили закупки та інше”, – зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Наразі з коронавірусом на Тернопільщині бореться понад одинадцять тисяч людей. Окремі лікувальні заклади переповнені хворими.