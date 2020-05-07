На Тернопільщині пенсіонерам перерахували виплати.

Процедуру провели автоматично без додаткових звернень громадян. У результаті — підвищення пенсій отримають понад 197 тисяч осіб. Кошти надійдуть через банківські рахунки або відділення Укрпошти.

Близько вісімдесяти відсотків пенсіонерів після перерахунку отримають підвищення виплат від ста гривень. Індексація пов’язана із незначним збільшенням коефіцієнта середньої заробітної плати в Україні, – каже начальниця управління застосування пенсійного законодавства Оксана Руцька. Виплата проіндексованих пенсій відбудеться у травні. “Розмір пенсійних виплат в отримувачів пенсій, які набули страхового стажу: чоловіки 35 років, жінки 30 років — не може бути нижчим 2100 гривень. В області такий перерахунок проведено для 253 тисяч пенсіонерів, з них понад 197 тисяч пенсіонерів отримали підвищення, яке в середньому становить 130 гривень. Саном на 6 травня головне управління Пенсійного фонду, згідно із затвердженими графіками продовжує фінансування пенсій. Відтак на пенсійні виплати спрямовано 186 млн. грн., що складає 24,7% місячної потреби”.

Додамо, у квітні пенсіонери краю, виплати яких становлять менше п’яти тисяч гривень, отримали по одній тисячі гривень матеріальної допомоги. Віднайти ті кошти у державному бюджеті для парламентарів було справжнім ребусом. Відтак поки марно чекати суттєвого підвищення пенсійних виплат в Україні.

Софія Романська