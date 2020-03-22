У період карантину Укрпошта працюватиме у посиленому режимі. Діятиме послуга доставки продуктів додому. Пенсіонери краю можуть такою послугою скористатися безкоштовно.

Укрпошта також доставляє соціальні виплати більшості одиноких старших людей на Тернопільщині, зазначив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. Допомогти у замовлені продуктів можуть соціальні працівники.

«Виплати для 20 тисяч жителів області доставляє Укрпошта. Також літні одинокі люди можуть скористатися послугою безкоштовної доставки продуктів. Укрпошта працює безперебійно, гроші та іншу допомогу люди отримують вчасно. 60 тисяч краян отримують соціальні допомоги у банках».

У період карантину соціальні працівники допомагатимуть одиноким літнім людям оплатити житлово-комунальні послуги, а також вирішити інші питання.

Додамо, штрафи за невчасну оплату не нараховуватимуть. Втім, жителі краю повинні стежити, щоб не було заборгованості за два місяці у травні, коли будуть перераховувати субсидії на літній період.

Софія Романська