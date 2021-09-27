Пенсіонери віком 70+ отримають у 2022 році щомісячні доплати. Кошти передбачені у проекті державного бюджету.

Як зазначив заступник начальника головного управління Пенсійного Фонду України в області Володимир Івахов, наразі додаткові виплати у розмірі 500 грн., отримують пенсіонери, старші 80 років. Прийнята Урядом постанова передбачає встановлення з жовтня 2022 року для осіб віком від 70 до 75 років щомісячних доплат до пенсій у розмірі до 300 грн. в межах розміру середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік. “Для осіб, старших за 70 років за наявності тривалого стажу роботи, у чоловіків — 35 років, а у жінок — 30 років, мінімальна пенсійна виплата з жовтня 2022 року складатиме 3000 грн.

За наявності стажу меншої тривалості, мінімальна пенсійна виплата для вказаних осіб визначатиметься пропорційно наявному страховому стажу і при наявності страхового стажу у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років складатиме не менше ніж 2 500 гривень”.

Додаткові щомісячні виплати в Україні одержуватимуть понад 4 млн пенсіонерів, старше 70 років. Наразі додаткові виплати у розмірі 500 грн. одержують 1,4 млн осіб, старше 80 років, з 1 жовтня 2021 року розпочнуться такі виплати у розмірі 400 грн для майже 1 млн пенсіонерів віком від 75 до 80 років.