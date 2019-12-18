Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому стосовно мешканця одного із райцентрів, підозрюваного у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи.

Встановлено, що шістдесятидворічний чоловік пригостив дівчинку, яка була знайома з кривдником, солодощами та вчиняв розпусні дії щодо дитини, проте це побачив брат школярки і повідомив поліцію.

Громадянина затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому оголошено про підозру за ч.2 ст.156 КК України, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою.

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