На Тернопільщині рідні та односельчани розшукували зниклого пенсіонера.

Про допомогу просили усіх небайдужих людей у соцмережах. До пошуків зниклого долучались правоохоронці та місцеві жителі.

Відомо, що пенсіонер на велосипеді вирушив з дому вранці, 18 червня. Останній раз його бачили поблизу ставка в селі Зарубинці, пишуть Тернополяни.

«У родину Марія Барановська-Ковбай прийшло велике горе, пішов з дому і не повернувся їх батько, дідусь….Родина спільно з правоохоронними органами шукає по всій області… На завтра їм потрібні ще людини для спільного пошуку. Хто має бажання, час просимо зголоситися», – такі повідомлення ширились у Скалатських спільнотах.

Проте уже 20 червня рідні повідомили сумну звістку. Чоловіка знайшли мертвим.

Наразі встановлюються причини його смерті.