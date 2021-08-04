Кременецькою місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення за ч. 1 ст. 245 КК України стосовно жителя м.Шумськ, що спричинив пожежув лісі, спалюючи сміття та заявлено позов до суду про відшкодування ним шкоди, завданої довкіллю.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Вироком Шумського районного суду жителя м. Шумськ Кременецького району визнано винним в інкримінованому злочині й призначено йому покарання у вигляді 2 років обмеження волі з іспитовим строком на 1 рік. Також, задоволено позов прокурора про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. на суму понад 175 тис грн.

Нагадаємо, 4 травня 2021 року шумчанин, порушуючи вимоги правил пожежної безпеки, спалював сміття поблизу лісового масиву. Вогонь від розведеного багаття розповсюдився сухим трав`яним покривом на лісовий масив кварталу №28 виділ 11 Шумського комунального спеціалізованого лісогосподарського та мисливського підприємства «Волинь», знищивши 0,15 га рослинності (підстилки лісового масиву) та пошкодивши стовбури дерев на зазначеній площі. Полум’я обпалило 94 сосни (з яких 51 до ступеня припинення росту) та сухостій.