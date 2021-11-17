Шахраї задурили голову 64-річному козівчанину обіцянками повернути кошти начебто за неякісний товар. Чоловік повірив у доброчесність зловмисників і втратив 26 тисяч гривень.

Зі слів потерпілого, до нього зателефонував чоловік, назвався співробітником державної виконавчої служби і поцікавився, чи не купував козівчанина лікарських засобів у відомої фармацевтичної компанії. На ствердну відповідь посипалися обіцянки про компенсацію. Мовляв, виявлено факт реалізації компанією неякісних препаратів, тому можете розраховувати на повернення 60 тисяч гривень моральної шкоди. Спокусившись на таку щедру обіцянку, козівчанин без вагань виконав умову незнайомця і перечислив 26 тисяч гривень начебто для оформлення документів. До сьогодні компенсації так і не отримав, збагнув, що потрапив у тенета шахраїв та із заявою звернувся до поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до ЄРДР за частиною 1 статті 190 ККУ.