Пенсіонер виявив у помешканні сина, який був учасником АТО, небезпечну знахідку
15/02/2019 0
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П’ятдесят шість патронів до автомату Калашникова виявив у помешканні свого сина вісімдесятирічний житель Заліщицького району. Про небезпечну знахідку він повідомив у чергову частину поліції.
За словами пенсіонера, його син помер на початку лютого цього року і він прийшов, аби прибратися в помешканні. Саме в цей час і знайшов набої.
За словами начальника Заліщицького відділення поліції Вадима Міжнова, власник патронів свого часу перебував на сході в зоні проведення антитерористичної операції. Коли і як завіз предмети не відомо.
Знахідку правоохоронці передали в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 263 частина 1 ККУ – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
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