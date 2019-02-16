Пенсіонер виявив у помешканні сина, який був учасником АТО, небезпечну знахідку

15/02/2019 Розмір тексту:

П’ятдесят шість патронів до автомату Калашникова виявив у помешканні свого сина вісімдесятирічний житель Заліщицького району. Про небезпечну знахідку він повідомив у чергову частину поліції.

За словами пенсіонера, його син помер на початку лютого цього року і він прийшов, аби прибратися в помешканні. Саме в цей час і знайшов набої.

За словами начальника Заліщицького відділення поліції Вадима Міжнова, власник патронів свого часу перебував на сході в зоні проведення антитерористичної операції. Коли і як завіз предмети не відомо.

Знахідку правоохоронці передали в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 263 частина 1 ККУ – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.