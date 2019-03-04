Пенсіонер відсудив у тернопільського маршрутника 15000 гривень

04/03/2019 Розмір тексту:

До Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулася особа похилого віку, інвалід ІІ групи, учасник війни, житель міста Тернополя з порушенням його прав одним із перевізників громадського транспорту міста Тернополя.

У своєму зверненні клієнт пояснив, що в обідню пору, повертаючись додому, вирішив скористатися послугами громадського транспорту та зайшов в автобус, що рухається маршрутом №3 по місту Тернополю. Зайшовши в автобус пасажир пред’явив водію посвідчення учасника війни. Оскільки передні сидіння, які відведені для пільговиків, були зайнятими, він зайняв вільне місце в кінці салону автобуса.

Рухаючись громадським транспортом чоловік очікував своєї зупинки «вулиця Чалдаєва». В цей час маршруті проводилися ремонтні роботи дорожнього полотна правої смуги дороги, тому громадський транспорт рухався лівою смугою. Під час руху автобуса лівою смугою по проспекті Злуки м.Тернополя, одна із пасажирок попросила водія зупинити транспорт перед зупинкою «вулиця Чалдаєва», на що останній погодився і зупинив транспортний засіб, даючи можливість пасажирці вийти на вулицю. Оскільки, зупинити автобус по правій стороні дороги на зупинці «вулиця Чалдаєва» було неможливо, чоловік вирішив вийти також. Через свій похилий вік він не встиг швидко перейти із задньої частини автобуса до передніх дверей, тому попросив водія почекати. Водій не став очікувати і рушив автобусом далі, сказавши пасажиру, що зупинить автобус на наступній зупинці по маршруту. Звичайно водій автобуса зупинив транспортний засіб на наступній зупинці громадського транспорту, чим змусив чоловіка повертатися до свого дому із важкими сумками в руках значно довше.

В даному випадку водій громадського транспорту допустив негідну поведінку для будь-якої свідомої людини, фактично познущався над особою похилого віку (чоловікові 86 років), який являється учасником війни та інвалідом ІІ групи. Своїми неправомірними діями водій громадського транспорту, проявив явну неповагу та грубо порушив права людини.

З врахуванням цього, адвокатом системи БПД Ігорем Юзьваком, в інтересах заявника підготовлено до Тернопільського міськрайонного суду позовну заяву у якій поставлено вимоги стягнути із юридичної особи – перевізника, що обслуговує маршрут громадського транспорту №3 в місті Тернополі, 70000 грн. моральних збитків в користь клієнта. Рішенням суду частково задоволено вимоги позивача і стягнуто з перевізника в користь позивача 15000 грн. моральних збитків, повідомляють у регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги.