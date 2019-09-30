Оперативники Тернопільського відділу поліції розшукали зловмисника, який викрав сумку в школяра. Причетним до злодіяння виявився 60-річний тернополянин.

З повідомлення про крадіжку до співробітників поліції звернулася мати потерпілого. Жінка розповіла, що на дитячому майданчику в її 9-річного сина невідомий викрав сумку, в якій був мобільний телефон та ключі.

Оперативними заходами поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 60-річний житель обласного центру. Підозрюваний скористався тим, що хлопчик, граючись, залишив сумку без нагляду і потягнув чуже майно. Тернополянин зізнався у вчиненому.

Йому інкримінують частину 1 статті 185 ККУ – крадіжка, повідомляють у поліції.