Співробітники Теребовлянського відділення поліції підозрюють у незаконному заволодіння транспортним засобом 62-річного жителя села Могильниця.

За кермо чужої автівки зловмисник сів у стані алкогольного сп’яніння. Експрес-тест зафіксував 3.59 проміле.

24 липня близько дев’ятнадцятої години до поліцейських звернувся житель села Острівець із повідомлення про зникнення його автівки. Зі слів заявника, транспортний засіб стояв на подвір’ї, проте вдома нікого не було, тож зловмисник, очевидно, цим скористався.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що до викрадення транспортного засобу причетний 62-річний житель сусіднього села. Викрадач та потерпілий – знайомі. Як згодом пояснив зловмисник, він прийшов у гості, товариша не застав, тож вирішив добиратися додому на його автівці.

Поліцейські затримали крадія в порядку статті 208 КПК. Під час екпрес-тесту у його крові було зафіксовано 3.59 проміле алкоголю. Автомобіль повернуто власнику, повідомляють у поліції.

Вирішується питання про оголошення підозри за частиною 1 статті 289 ККУ та обрання міри запобіжного заходу. Також зловмисник понесе адміністративну відповідальність за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.