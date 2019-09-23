Зловмисник двічі телефонував до Тернопільського відділу поліції і повідомляв про замінювання будівлі. В обох випадках інформація не підтвердилася.

Як встановили правоохоронці, перший раз зловмисник зателефонував до поліції близько двох тижнів тому. Повідомив, що в Тернопільському відділі поліції закладена вибухівка. Спеціалісти-вибухотехніки обстежили будівлю та прилеглу територію, проте вибухового пристрою не знайшли. Поліцейські встановили особу, яка повідомила неправдиву інформацію. Ним виявився 60-річний житель обласного центру. Пояснити свого вчинку пенсіонер не зміг.

Стосовно нього поліцейські склали адмінпротокол за статтею 183 КУпАП- завідомо неправдивий виклик спеціальних служб.

Проте адмінвідповідальність не зупинила чоловіка. Минулої п’ятниці, 20 вересня, він знову зателефонував до поліції і знову ж повідомив неправдиву інформацію про замінювання. За такі дії пенсіонеру доведеться понести кримінальну відповідальність. Щодо нього слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 ККУ – хуліганство.