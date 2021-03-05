У Чорткові працівники поліції спіймали ексгібіціоніста.

Факт порушення правоохоронці зафіксували 16 листопада 2020 року, пише Терноград. Близько 19.30 у Чорткові на вулиці Млинарській чоловік, знаходячись перед вікнами гуртожитку педагогічного коледжу, демонстрував свої геніталії.

Працівники поліції затримали порушника і склали на нього адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні порушення (дрібне хуліганство).

За це порушення передбачене покарання у вигляді штрафу у розмірі від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів, що становить від 51 до 119 гривень. Або ж можуть бути призначені громадські роботи терміном від 40 до 60 годин.

Особа, яка вчинила порушення, – житель Чорткова, пенсіонер, раніше до відповідальності за цією статтею неп притягувався.

Матеріали справи направили в суд, але чоловік у судове засідання не з’явився.

Суддя хотіла побачити особу, на яку склали протокол, і постановила, щоб працівники поліції здійснили привід правопорушника у судове засідання. Проте це не було виконано.

У судове засідання чоловік так і не з`явився. У суду відсутні відомості про його належне повідомлення про час та місце розгляду адміністративного протоколу.

Власне так і минуло понад три місяці з часу порушення.

І 24 лютого цього року суддя Чортківського районного суду Коломієць Н. З. постановила закрити провадження по справі у зв`язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення.