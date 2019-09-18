Понад 45 тисяч домогосподарств у Тернопільській області отримувала влітку субсидії на житлово-комунальні послуги. Із початком опалювального сезону їх кількість зросте до 130 тисяч.

Минулого опалювального сезону було запроваджено виплату субсидій у грошовій та готівковій формах. На цей опалювальний період принцип призначення субсидії не змінився, але змінився принцип її виплати.

– Готівкова форма це тоді, коли громадяни щомісячно отримують на руки субсидію, – пояснив Вадим Боярський, директор департаменту соціального захисту ТОДА. – Виплачував готівкою субсидію Пенсійний фонд України для пенсіонерів через відділення Ощадбанку та інші банки. З жовтня її виплачуватимуть місцеві управління соціального захисту населення у будь-яких відділеннях банків, з якими Мінсоцполітики підписало угоди. Людина сама вибирає банк де буде отримувати готівкову субсидію. Це може бути будь-яке відділення, фактично, всі банки попідписували відповіді угоди з Міністерством. Якщо раніше виплачували субсидію у день виплати пенсії, то тепер пенсія і субсидії можуть надходити на рахунки субсидіантів не в один і той же день, а в різні дні, оскільки розпорядниками коштів є різні структури. Як і раніше, повідомлення про надходження коштів на рахунок будуть приходити на мобільний телефон. Якщо людина отримує пенсію через той чи інший банк і не хоче його змінити, то на ті рахунки, на які отримували пенсію будуть отримувати і субсидію – управління соцзахисут зарахує субсидію на той рахунок, де отримується пенсія. Якщо людина хоче змінити банк або відділення пошти на банк, то треба відкрити рахунок в банку і звернутися у місцеве відділення соціального захисту населення з відповідною заявою про бажання отримувати субсидії в іншому банку.

Людям, які раніше не отримували субсидії, але зараз мають на неї право, необхідно звернутися у місцеві управління соціального захисту населення після першого жовтня 2019 року. Також в управління необхідно звернутися тим категоріям населення, яким мають перепризначити субсидію на опалювальний період, і які не зробили цього після першого травня. Йдеться про громадян, які не мають доходів, які не сплачують єдиного соціального внеску, які досягли 18-річного віку і проживають з батьками. Звернутися до управління треба також тим громадянам, у кого місце проживання не відповідає місцю реєстрації, які орендують житло, переселенцям. Людям, які мають борги, щоб призначили субсидію треба вирішити проблему погашення боргів або укласти угоди про реструктуризацію боргів з організаціями, які надають житлово-комунальні послуги.

Ольга Трач

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