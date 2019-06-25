Щотижня народний депутат від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Михайло Головко відвідує свій округ. У такий спосіб нардеп з перших уст дізнається про проблеми, які хвилюють його виборців.

У його окрузі є п’ять районів Тернопільської області, а саме: Кременецький, Шумський, Лановецький, Збаразький і Підволочиський.

– Дуже часто при зустрічі українці скаржаться на відсутність підтримки уряду на новонароджених дітей. За їхніми словами, замість реальної допомоги батькам дають непотрібні «бебібокси». Це нагадує черговий план уряду Гройсмана щодо відмивання державних коштів. Адже кожна сім’я могла б раціонально обміркувати, як витратити кошти, але вони, на жаль, змушені брати ці коробочки. Тому ВО «Свобода» ініціювало збільшення грошової виплати на дитину до 120 тисяч грн та доступні кредити для молодих сімей, – наголосив свободівець.

Звертаються до нардепа також із питаннями щодо пенсій.

– Наступне – це пенсія, адже пенсіонери зараз знаходяться за межею бідності. Вони не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги, борг за які становить у державі майже 80 мільярдів гривень. Це завдяки злим діям Коболєва та інших чиновників. ВО «Свобода» подавало поправки до пенсійної реформи, проте їх не врахували і уряд не проводить індексації пенсій, хоча зобов’язаний робити це кожних два роки. Якби вони дослухалися до наших рекомендацій, то мінімальна пенсія становила б понад 3 тисячі грн. Коли уряд каже, що не знає, де знайти кошти, то свободівці знають – відповідь у наших антиолігархічних законопроектах, – додав Михайло Головко.